Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 23.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:16
D.T. idaresindeki hafif ticari araç Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda H.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki M.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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