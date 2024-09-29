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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

        Adıyaman'ın Tut ilçesinde 45 yaşındaki Erdem Kılavuz, tartıştığı eşi Zeliha Kılavuz'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Çiftten geriye 4 çocuk kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:05
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        Adıyaman'ın Tut ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Olay, dün gece geç saatlerde ilçeye bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi.

        Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Erdem Kılavuz, tabancayla eşi Zeliha Kılavuz'a ateş etti.

        Zeliha Kılavuz kanlar içinde yere yığılırken, Erdem Kılavuz ise bu kez aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi.

        Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 4 çocukları olan Kılavuz çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Kılavuz çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Tut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Adıyaman
        #kadın cinayeti
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