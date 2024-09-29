Adıyaman'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Olay, dün gece geç saatlerde ilçeye bağlı Akçatepe köyünde meydana geldi.

Erdem Kılavuz ile eşi Zeliha Kılavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Erdem Kılavuz, tabancayla eşi Zeliha Kılavuz'a ateş etti.