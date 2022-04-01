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Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Adıyaman'da, kahvehaneye otomobilden yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Kahvehaneye kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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İHA

Adıyaman'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

Olay, İmamağa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı. Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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