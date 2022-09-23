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Adıyaman'da konserde çıkan bıçaklı kavgalarda 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen konserde çıkan üç ayrı bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da konserde çıkan bıçaklı kavgalarda 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Konserde çıkan bıçaklı kavgalarda 4 kişi yaralandı
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İHA

Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde çıkan bıçaklı kavgalarda '’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkında Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen şarkıcı Tuğçe Kandemir'in konseri esnasında alanda bulunan bir grup şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıslar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Konserin devam ettiği sırada konser alanında yine iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burada çıkan kavgada ise bir kişi koluna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR GRUP, İKİ KİŞİYE SALDIRDI

Konser bitimine yakın ise iki kişi bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan her iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; konserde çıkan olaylardan dolayı yaralanan 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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