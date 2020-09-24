Adıyaman'da Kovid-19'la mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

AA

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Adıyaman Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, vakaların artmaya başlamasıyla denetimler ve tedbirler maksimum seviyeye çıkarıldı.Kentte salgınla mücadele kapsamında, sağlık filyasyon ekiplerinden 113 ekiple 244 personel, karantina altında bulunan evlerdeki vatandaşları denetlemek amacıylada 142 ekip bin 19 ekip sahada canla başla görev alıyor.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar AA muhabirine, Denetimlerin sonuç verdiği ama vakaların istedikleri kontada olmadığını söyledi.Kentte salgınla mücadelede ekiplerin sıkı denetimler yaptığını ifade eden Çuhadar; " Adıyaman'da Kovid-19 salgınında birçok tedbir almış bulunuyoruz. Bunlardan en önemlisi sağlık filyasyon ekipleri, 113 ekipte 244 sağlık elemanı görevlendirilmiş bulunmakta, Karantinada olan vatadaşları evlerinde denetlemek için 23 ekip ve 671 görevlendirilmiş durumda, Ayrıca işyerlerini denetlemek için 119 ekip 348 görevli şuan da sahada Kovid-19 tedbirlerini denetlemekle görevliler." dedi.Denetimlerin sonuç verdiğini ifade eden Çuhadar, " Denetimlerimiz sonuç veriyor ama istediğimiz noktada değiliz. İdari cezalar çok istediğimiz uygulama değil ama maalesef uygulamak zorundayız. Defalarca vatandaşlarımızı bu uygulamaya davet ediyoruz, genel olarak uyulduğunu gözlemliyoruz ama uymayan vatandaşlarada maalesef ceza kesmek zorundayız. Salgından itibaren şu ana kadar, 9 bin 301 kişiye 9 milyon 258 bin 395 lira kesilmiştir. Ayrıca 14 kişi hakkında suç duyurusunda, 9 iş yerine uyarma cezası, 2 iş yeri ile ilgili suç duyurusunda bulunduk."Kentte Kovid-19 tedbirleri arasında evde karantina uygulamasına başladıkları belirten, Çuhadar, " Tedbirleri almaya başladığımız ilk günden bu yana karantina altına alınan evlerimiz 2 bin 445'tir."HES kodu kentte olumlu sonuçlar vermeye başladıHayat Eve Sığar (HES) adlı uygulamayı kentte kamu kurum ve kuruşlarda zorunlu hale getirildiğini söyleyen Vali Çuhadar, HES kodu uygulamasında olumlu sonuçlar alıyoruz. Sağlık ile ilgili olanların, karantinada olanların gerek nikah törenleri gerekse kamu kurum ve kuruluşlarını ziyareti önlemeyi, virüsün yayılmasını engelleyen bir uygulama."Adıyaman sağlık tesisleri açısından kontrol altındaKentteki sağlık tesislerinin durumunun kontrol altında olduğu ve vatandaşların tamamına hizmet verecebileceklerini belirten ifade eden Çuhadar, " Vaka sayısında istediğimiz seviyelerde maalesef değiliz, vatandaşlarımızdan talebim maske mesafe ve hijyen kurallarının tamamının eksiksiz uygulamaları. Birlikte bunun üstesinden gelebiliriz, Adıyaman'ımızdan bu belayı defedebiliriz."