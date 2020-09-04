Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

AA

Denetimler kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve diğer yetkililerle birlikte Adıyaman'daki esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.İş yerlerini tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Mahmut Çuhadar, gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, her hafta sosyal duyarlılığın artırılmasına yönelik esnafı gezdikleri gibi bu hafta da esnafı gezdiklerini söyledi.Sosyal mesafe maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini esnafa bir kez daha hatırlattıklarını dile getiren Çuhadar, "Bütün dünyanın başına musallat olan musibetten kurtulunması için malum elimizde olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıdır. Halkımıza tekrar bu konulanda duyarlı olmaları için telkinlerde bulunduk. Özellikle vatandaşlarımızın maske kullanımına özen göstermesi gerekiyor. Vakaların arttığını bilmelerini istiyorum. Bu vakaların artışını önlemek elimizde. Önlemlere ne kadar uyarsak o kadar sonuç alacağız. " dedi.Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise tüm dünyada 25 milyon insanın virüsten etkilendiğini ve 1 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtti.Kentte esnafları gezdiklerini ifade eden Kılınç, "Bazı güzel örnekler olduğu gibi uyarıları dikkate almayan insanlar da var. Adıyaman'da son zamanlarda koronavirüste artış var. Farkındalık yaratmak amacıyla gerekli uyarıları yapıyoruz." diye konuştu.