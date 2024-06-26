Adıyaman'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç dalları kırıldı, zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı
Giriş: 26.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 01:00
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç dalları kırıldı, zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Alitaşı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle ağacın dallarının üzerine devrildiği araç hasar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ