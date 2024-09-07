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        Haberler Gündem Adıyaman'da motorlu testereyle kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'da motorlu testereyle kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'da motorlu testereyle odun kesmek isterken kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:57
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        Motorlu testereyle kendini yaraladı
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        M.D. Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motorlu testereyle odunları kestiği sıradağa sol ayağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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