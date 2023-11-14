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        Haberler Gündem Adıyaman'da NATO Boru Hattında patlama sonucu hasar oluştu

        Adıyaman'da NATO Boru Hattında patlama sonucu hasar oluştu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:07
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        Adıyaman'da boru hattında patlama
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        Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

        Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

        Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

        NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

        Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.

        Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Adıyaman
        #NATO boru hattı
        #haberler
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