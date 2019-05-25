Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman'da PKK üyesi kovalamaca sonucu yakalandı

AA

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçtan inen kişi, polislerin dalgınlığından yararlanarak kaçmaya başladı. Zanlı, kısa süreli kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı.

Şüphelinin terör örgütü PKK üyeliğinden yakalama kararı bulunan Abidin D. olduğu tespit edildi.

Abidin D'nin uyuşturucu bulundurma suçundan kesinleşmiş iki yıl hapis cezası ve çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadi ipucu sorusu cevabı 25 Mayıs! Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi? Hadi Yeşilçam Gecesi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
GÜNDEMAğrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümünde mesaj yayınladı
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan Necip Fazıl mesajı
Balıkesir'de 66 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBalıkesir'de 66 kaçak göçmen yakalandı
Manavgat'ta Alman turist denizde boğuldu
GÜNDEMAlman turistin acı sonu
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterine yansıdı
GÜNDEMPKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterine ...
Erzurum'da taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü
GÜNDEMTaksi sırası kavgasında silahlar konuştu!
Çaya düşen lise birincisi Murat, kayboldu
GÜNDEMBalık tutmaya giden gencin acı sonu
Bursa’da işçi servisi kaza yaptı! 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
GÜNDEMBursa’da işçi servisi kaza yaptı!
Muğla'da termik santralde yangın
GÜNDEMMuğla'da termik santralde yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X