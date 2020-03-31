Adıyaman'da sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor

AA

Vefa Sosyal Destek gruplarında gönüllü olarak görev alan gençlik liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

Gençlik Merkezi'nde gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı saran koronavirüs salgın hastalığının Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Virüs ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir takım tedbirler aldığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ildeki gençlik merkezlerinde gençlik liderlerimizle beraber 3D korumalı maske üretimine başladık. Biz de gençlerimizle özellikle sosyal mesafeleri ve tedbirleri göz önünde bulundurarak maske üretimi yapıyoruz. Öncelikle amacımız sağlık çalışanlarımızın yaptıkları fedakarlıklarına katkıda bulunmak. Günde 350 korumalı maske üretiyoruz. İlimizde başta sağlık kuruluşları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermek istiyoruz. Bu işi yaparken ayrı heyecan duyuyoruz."

Gençlik lideri İbrahim Halil Bekçi ise 3D korumalı maske üretimi için gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek, "Ürettiğimiz maskeleri sağlık çalışanlarına vereceğiz. Tüm arkadaşlarımızla beraber seferber olduk." dedi.