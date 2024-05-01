Araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı
Giriş: 01.05.2024 - 21:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:30
M.B.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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