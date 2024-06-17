Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Giriş: 17.06.2024 - 22:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:29
B.Ö. idaresindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Salkımbağı köyü yol ayırımı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esmer Özdemir (34), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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