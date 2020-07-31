Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Gölgeli köyünde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan Ali Karataş (33),112 Acil Servis ekibince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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