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        Haberler Gündem Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:21
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        Adıyaman'da terör operasyonu: 1 tutuklama
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        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya yardım sağladığı iddiasıyla H.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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