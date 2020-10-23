Adıyaman'da toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi

Adıyaman'da toprağa gömülü 3,5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer-68" Operasyonu kapsamında merkeze bağlı Esence köyündeki arazide arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Ekipler, toprağa gömülü 3,5 kilogram plastik patlayıcı, bir jeneratör, 3 telsiz, bir cep telefonu, 15 kilogram amonyum nitrat, bir basmalı düzenek, 25 devre anahtarı ve biri şırıngalı çok sayıda fünye ile fitil buldu.
Patlayıcılar, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
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