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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 uzman çavuş yaralı

        Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 uzman çavuş yaralı

        Adıyaman'da kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, henüz belirlenemeyen bir neden dolayı devrildi. Araçta bulunan 3 uzman çavuş yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:51
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        Zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
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        Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D.(29), Emir Can K.(29) ve Ramazan E. (25) yaralandı.

        Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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