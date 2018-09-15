Adıyaman GAP - Yeni Altındağ Bld. maçı rakamları

Türkiye 3.Lig 2.Grup heyecanı devam ediyor. Adıyaman GAP, 16 Eylül 2018 Pazar günü Yeni Altındağ Bld. takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Adıyaman GAP 3 puanla 10. sırada, Yeni Altındağ Bld. 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Adıyaman GAP, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeni Altındağ Bld., son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 604. İddaa'da Adıyaman GAP kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Yeni Altındağ Bld. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Adıyaman GAP son hafta oynanan Yeni Altındağ Bld. maçında 0-0 berabere kaldı.

Yeni Altındağ Bld. ise Adıyaman GAP maçında 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman GAP, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Adıyaman GAP, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Yeni Altındağ Bld., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Yeni Altındağ Bld., deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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