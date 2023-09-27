Adıyaman Gölbaşı'nda deprem! 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 27 Eylül günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 27 Eylül sabahın ilk saatlerinde Adıyaman Gölbaşı'nda deprem oldu. İşte 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 27 Eylül Çarşamba günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda deprem oldu. İşte 27 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...
ADIYAMAN'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 27 Eylül saat 05:17'de Adıyman Gölbaşı'nda deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.