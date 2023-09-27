Adıyaman Gölbaşı'nda deprem! 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Adıyaman Gölbaşı'nda deprem! 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 27 Eylül Çarşamba günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda deprem oldu. İşte 27 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...