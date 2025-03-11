Kamyon TIR'lara çarptı! Can kaybı var
Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki TIR'lara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı
Adıyaman’da kum yüklü kamyonun park halindeki tırlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre G.B. idaresindeki kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı ardından devrildi.
Kazada TIR'lardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.