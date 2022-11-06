Takla atan otomobil 3 araca çarptı; kaza kamerada

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp takla atan otomobil, park halindeki 3 araca çarptı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi´nde meydana geldi. M.A.'nın kontrolünden çıkarak, takla atan 27 HA 134 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada sürücü M.A. yaralandı. Çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A. tedavi altına alındı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-11-06 13:11:33



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