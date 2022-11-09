Adıyaman'da otomobil hırsızlığına 2 tutuklama

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Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobili çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi´nde İ.N.´ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirlediği C.O. ile H.G.'yi ilçe merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-11-09 12:29:27



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