Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin yaşam malzemeleri bulundu

Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi taramasında, PKK´lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan arazi taramasında, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler, imha edilirken, jandarma ekiplerinin ise bölgedeki arazilerde aramatarama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR
2022-11-12 17:39:50
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