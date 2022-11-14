Adıyaman´da 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi; 1 gözaltı.

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1578 sikke, 42 toprak testi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.B.´nin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak istediği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından Y.B.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1578 sikke, 42 toprak testi ile 1 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., karakola götürülürken, sikke ve toprak testiler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-11-14 16:02:57



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