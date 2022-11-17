Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

DHA

Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen A.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyondaki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-11-17 13:58:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da canlı hayvan pazarı şap hastalığı ...
Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da terör örgütüne yönelik operasyonda 1 kişi ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DA HAYVAN PAZARI ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DA HAYVAN PAZARI ŞAP ...
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli ...
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA İKİ MAHALLEDE KUDUZ KARANTİNASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA İKİ MAHALLEDE KUDUZ ...
Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki mahallede kuduz karantinası
Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor
Adıyaman'da karantinaya alınan mahallelerde kuduz aşısı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da karantinaya alınan mahallelerde kuduz ...
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya ...
Adıyaman'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.