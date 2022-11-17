Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen A.D.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyondaki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-11-17 13:58:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.