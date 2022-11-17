Adıyaman'da terör operasyonu: 1 tutuklama (2)

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Adıgüzel Demirci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-11-17 15:49:27



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