Bakan Karaismailoğlu: Yeni yol ile Nemrut Dağı'na erişim kolaylaşacak (2)



NİSSİBİ KÖPRÜSÜ'NÜ 5 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Nissibi Köprüsü'nde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman, Siverek ve Diyarbakır'ı birbirine bağlayan köprünün 2015 yılında hizmete açıldığını hatırlattı. Köprü ile yolculukların kısaldığını anlatan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nissibi Köprüsü, son 20 yıldır yapılmış olan muhteşem eserlerden birisidir. Çanakkale'deki köprü nasılsa, Nissibi Köprüsü de Adıyaman ve Diyarbakır için aynı anlamı ifade ediyor. 610 metre uzunluğunda orta açıklığı 30 metre olan ve 2015 yılında hizmete giren köprümüzü bugüne kadar 5 milyon araç kullandı. Köprü olmasaydı ne olacaktı? Vatandaşlarımız bu köprü sayesinde hem güvenli yolculuk hem de zaman kazandı."DHA-Politika Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR

2022-11-18 16:27:02



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