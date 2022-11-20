Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Harun Burun (24) hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Harun Burun yönetimindeki 46 ADM 003 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü Harun Burun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Burun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-11-20 00:41:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.