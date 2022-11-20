Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Harun Burun (24) hayatını kaybetti.
Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Harun Burun yönetimindeki 46 ADM 003 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü Harun Burun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Burun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-11-20 00:41:26
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