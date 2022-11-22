Adıyaman'da DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da DEAŞ üyesi gözaltına alındı

DHA

Adıyaman'da DEAŞ üyesi gözaltına alındı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ üyesi M.S., gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.S., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-11-22 20:38:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'ın Kahta ilçesinde canlı hayvan pazarı ...
Gölbaşı Devlet Hastanesinde trafik kazası tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesinde trafik kazası tatbikatı ...
(Görüntülü)ADIYAMAN?DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN?DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Adıyaman'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi ...
Adıyaman'da düzenlenen Türkiye'nin ilk kürek maratonu sona erdi
YEREL HABERLER Adıyaman'da düzenlenen Türkiye'nin ilk kürek maratonu ...
Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA YENİ BİTKİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ; BİLİM DÜNYASINDAN YÖRE HALKINA UYARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA YENİ BİTKİ TÜRÜ ...
Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adıyaman'da, şarampole devrilen hafif ticari aracın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.