19 yıl önce doğumundan sonra kaybolan bebek için 8 gözaltı (2)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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6 TUTUKLAMA

Adıyaman'da, 19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen kız bebeğin doğumun ardından kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan annesi Zeliha Özdaş, babası Aziz Özdaş ile akrabaları Abdurrahman, Ali, Hicri ve Hanım Özdaş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.Ö. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-11-25 17:47:33



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