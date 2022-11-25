Cumhurbaşkanı Tatar: Gözlemci statüsü başvurusunun kabulü, tarihi bir gelişmedir



Mahir ALAN-Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Özbekistan'da 11 Kasım 2022'da Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü başvurusunun oy birliği ile kabul edilmesi yine tarihi bir gelişmedir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve milletvekilleri ile GAP Gazeteciler Birliğini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya çağrısı ile artık uluslararası toplumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanı geldiğini hatırlatarak, "Yıllardır Kıbrıs'ta yürütülen müzakere ile hiçbir netice alınmadı. 2017 yılında hatırlarsanız benden önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´nın çeşitli ortamlarda dile getirdiği her türlü yaklaşımı Rum tarafı devirdi ve Türkiye hükümeti bunları yakından izliyordu. Benim Cumhurbaşkanlığım öncesinde Başbakanlık döneminde oluşturduğumuz hükümette yeni bir siyaset ortaya koyduk. Bu siyaseti uluslararası platforma taşımasında elbette Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin desteğine ihtiyacımız vardı. O günden bugüne yanımızda Recep Tayyip Erdoğan vardı diğerlerinin hiçbiri yanımızda yoktu" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne sormadan Kıbrıs'ın eşit ortağı olan ve Kıbrıslı Türklere danışılmadan tek taraflı Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alındığını kaydeden Tatar; Kıbrıs Türk halkını kendi anlayışlarına göre azınlık yapmak istediklerini belirtti. Tatar şöyle konuştu:

"Yeni siyaset artık bambaşka bir yola girmiştir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti egemen devleti ile Türkiye Cumhuriyeti gerek savunma konularında, gerek güvenlik mesellerinde bir garantör ülke olarak orada. Türk askerinin varlığı; caydırıcı bir güç olarak devamlı bizim politikamızın eski temel taşları haline gelmiştir. Özbekistan'da 11 Kasım 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsünün başvurusunun oy birliği ile kabul edilmesi yine tarihi bir gelişmedir. Bütün bunlar bizim şu anda sürdürmekte olduğumuz yeni siyasetin daha kökleşmesi acısında önemlidir. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2022-11-25 22:28:17



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