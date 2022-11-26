Adıyaman'a şehit ateşi düştü

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Sercan SAKAR/BESNİ (Adıyaman), (DHA)IRAK'ın Kuzey´inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in (21) acı haberi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki baba evine ulaştı.

Irak´ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Herakatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir şehit oldu. Şehit Mehmet Demir´in acı haberi akşam saatlerinde Suvarlı Beldesi´ndeki baba evine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir´in cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Sercan SAKAR

2022-11-26 22:26:16



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