Adıyaman'da kayalıklar arasında PKK'ya ait telsizler ele geçirildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarmanın kırsalda terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş çok sayıda telsiz ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlediği operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş çok sayıda telsiz, batarya ve şarj aleti ele geçirildi. Telsiz, batarya ve şarj aletleri, Jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-11-27 15:51:29



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