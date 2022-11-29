Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-11-29 11:17:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.