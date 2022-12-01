PKK'lı teröristlere erzak ve malzeme temin eden şüpheliye gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, PKK´lı teröristlere erzak ve malzeme desteğinde bulunduğu belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, E.E.'nin PKK'lı teröristlere erzak ve malzeme temin ettiği saptandı. Harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla E.E.'yi gözaltına aldı. Adresinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-12-01 10:07:48



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