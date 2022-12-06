Devrilen traktörünün altında kaldı, hastanede kurtarılamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlada kullandığı sırada devrilen traktörün altında kalan Halil Abuş (72), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Belpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Abuş'un tarlada çalışırken kullandığı 02 DY 855 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Abuş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Abuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-12-06 17:47:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.