Devrilen traktörünün altında kaldı, hastanede kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen traktörünün altında kaldı, hastanede kurtarılamadı

DHA

Devrilen traktörünün altında kaldı, hastanede kurtarılamadı


Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlada kullandığı sırada devrilen traktörün altında kalan Halil Abuş (72), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Belpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Abuş'un tarlada çalışırken kullandığı 02 DY 855 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Abuş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Abuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2022-12-06 17:47:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) PERRE ANTİK KENTİ&#039;NDE KAZI ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PERRE ANTİK KENTİ'NDE KAZI ...
Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA UYUŞTURUCUYA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA GÖZALTI
Adıyaman'da evinde 1 kilo 520 gram esrar ele geçirilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da evinde 1 kilo 520 gram esrar ele ...
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
(Görüntülü)AYAKKABI HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AYAKKABI HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
(Görüntülü) ADIYAMAN - BABACAN TEK ALTERNATİF 6&#039;LI MASANIN BERABER YAPTIĞI ÇALIŞMALARDIR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN - BABACAN TEK ALTERNATİF ...
Babacan: Tek alternatif 6'lı masanın beraber yaptığı çalışmalardır
YEREL HABERLER Babacan: Tek alternatif 6'lı masanın beraber yaptığı ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da ...
Adıyaman'da "cennet hurması"ndan 7-8 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da "cennet hurması"ndan 7-8 bin ton rekolte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.