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Adıyaman'da, usulsüz sağlık raporu hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı

DHA

Adıyaman'da, usulsüz sağlık raporu hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, usulsüz şekilde sağlık raporu hazırladıkları iddia edilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz sağlık raporu hazırlayarak hasta bezleri alınmış gibi SGK'dan rapor ücreti temin eden şebekeyi takibe aldı. Ekipler, takibin ardından sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda aralarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin bir çalışanı ile medikal firma sahiplerinin de olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 adet 100 TL´lik sahte banknot, hasta bezi satış faturaları, sağlık raporları, SGK'ya gönderilen faturalar, farklı kişilere ait TC kimlik ve telefon numaralarının yazılı olduğu ajandalar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler İ.H.Ö., M.E.F., M.F., M E., M A.A., S.F., S. F., Y. F. ve M.M.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-12-14 17:27:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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