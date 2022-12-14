Adıyaman'da, usulsüz sağlık raporu hazırlayan 9 şüpheli gözaltına alındı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, usulsüz şekilde sağlık raporu hazırladıkları iddia edilen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz sağlık raporu hazırlayarak hasta bezleri alınmış gibi SGK'dan rapor ücreti temin eden şebekeyi takibe aldı. Ekipler, takibin ardından sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda aralarında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin bir çalışanı ile medikal firma sahiplerinin de olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 8 adet 100 TL´lik sahte banknot, hasta bezi satış faturaları, sağlık raporları, SGK'ya gönderilen faturalar, farklı kişilere ait TC kimlik ve telefon numaralarının yazılı olduğu ajandalar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler İ.H.Ö., M.E.F., M.F., M E., M A.A., S.F., S. F., Y. F. ve M.M.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-12-14 17:27:40



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