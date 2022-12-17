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Kazada ölen astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Kazada ölen astsubay, son yolculuğuna uğurlandı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Emrah Daşkol (26) memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Emrah Daşkol, perşembe günü gece saatlerinde kullandığı 44 KR 400 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün düzenlenen törenin ardından astsubay Emrah Daşkol´un cenazesi, memleketi Adıyaman´a uğurlandı.
Astsubay Daşkol için bugün merkeze bağlı Vartana köyünde tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri, Daşkol'un annesi Zeliha, babası Mahmut ve kardeşi Mehmet Daşkol ile vatandaşlar katıldı. Bekar olan astsubay Emrah Daşkol'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-12-17 14:14:30

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