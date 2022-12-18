Remzi Çayır: Bunlarda süresiz siyasi hastalık var



Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Süresiz siyasi hastalığa benziyor. Geliyorlar genel başkan oluyorlar daha sonra lider oluyorlar. Geldikleri tarih belli ama gittikleri tarihi bilen yok. Bunlarda süresiz siyasi hastalık var. Biz geldiğimizde görevini yapan çekip gidecek." dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Adıyaman'da partisinin 1'inci olağan kongresine katıldı. Çayır, kongrenin yapılacağı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Toplantı Salonu'nda partililer tarafından karşılandı. Kongrede partililere seslenen Remzi Çayır, iktidara geldiklerinde ilk hedeflerinin adaleti tesis etmek olduğunu söyledi. Süresiz siyasetin önünü kapatacaklarını kaydeden Çayır, menfaat siyasetini de reddediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

'GELDİKLERİ TARİH BELLİ AMA GİTTİKLERİ TARİHİ BİLEN YOK'

"Biz geldiğimizde adalet sağlayacağız, hayat pahalılığını sona erdireceğiz. Hukuku üstün tutacağız. Bunları önceki dönemde söylerler, yapamadılar ama bizler bu söylediklerimizi yapacağız. Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparsalan Türkeş, Necmettin Erbakan geldi geçti, şimdi iktidar var. Süresiz siyasi hastalığa benziyor. Geliyorlar genel başkan oluyorlar daha sonra lider oluyorlar. Geldikleri tarih belli ama gittikleri tarihi bilen yok. Bunlarda süresiz siyasi hastalık var. Biz geldiğimizde görevini yapan çekip gidecek. Kimse kendinin zengin sınıfını oluşturmayacak. Kimse sadakat sistemini oluşturmayacak. Garibinde kimsesizin de dayısı devlet ve adalet olacak. Onun için milli yol kesinlikle Türkiye'deki siyasetini, menfaat siyasetini reddediyoruz. Siyaset yolu ile zengin olmayı red ediyoruz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALANSercan SAKAR

2022-12-18 19:08:57



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