Adıyaman'da, sahte plaka basan şüpheli gözaltına alındı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda sahte plaka ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte usulsüz ve yetkisiz şekilde plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, 2 iş yerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde; plaka basımında kullanılan pres makinesi, boya makinesi, 2 plaka basım şablonu, 114 plaka basımında kullanılan harf kalıbı, 81 plaka basımında kullanılan rakam kalıbı, 7 basımı yapılmış ve boyanmış hazır plaka, 3 basımı tamamlanmış boyanmamış vaziyette plaka, 482 boş plaka levhası ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, B.M. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-12-22 12:43:22



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