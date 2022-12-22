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Alabora olan tekneden suya düşen 3 kişiden 1'i öldü, 1 kişi kayıp (2)

DHA

Alabora olan tekneden suya düşen 3 kişiden 1'i öldü, 1 kişi kayıp (2)


1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tabiat Parkı gölünde balık tutarken alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni sudan çıkarılan Erkenekli, ekipler tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arama çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi. Kayıp olan Kadir İrendeli'nin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALAN
2022-12-22 23:42:50

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