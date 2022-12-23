Alabora olan teknede kaybolan 1 kişi aranıyor

Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde tabiat parkı gölünde balık tutarken alabora olan tekneden suya düşerek kaybolan Kadir İrendeli'yi (60) arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı Tabiat Parkı Gölü'nde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Kadir İrendeli, Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Dağlılar (46), dönüş esnasında içinde bulundukları tekne alabora oldu. Devrilen balıkçı teknesinde bulunan 3 arkadaş suya düştü. Ömer Dağlılar, yüzerek kıyıya çıkarak yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptığı aramada kaybolan Veysel Erkenekli'nin cansız bedenine ulaşkı. Kadir İrendeli'ye ise ulaşılamadı. Gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde yeniden başladı. Dalgıç polislerin arama çalışmalarını sürdürdüğü gölde, şu ana kadar İrendeli'ye ulaşılamadı. Ekiplerin, göldeki çalışmalarını İrendeli'nin yakınları da kıyıdan takip ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-12-23 15:29:14
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