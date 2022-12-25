Adıyaman'daki 3 köy, karantina altına alındı

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BESNİ (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir köpeğin kuduz olduğunun anlaşılmasının ardından 3 köy, karantina altına alındı.

Dikilitaş köyünde oturan Ali Çakmak, kuduz belirtileri gösteren köpeği olduğunu belirtip, Besni Kaymakamlığı'na haber verdi. Köye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler, köpeğin kuduz olduğunu tespit etti. Köpek itlaf edilirken, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köyleri 6 ay süre ile karantina altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni DHA

2022-12-25 14:25:41



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