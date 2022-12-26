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Adıyaman'da, karantinaya alınan köylerde aşılama çalışması başladı

DHA

Adıyaman'da, karantinaya alınan köylerde aşılama çalışması başladı


Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´IN Besni ilçesinde, kuduz vakasına rastlanınca karantinaya alınan 3 köyde aşılama çalışması başlatıldı.
Dikilitaş köyünde Ali Çakmak´ın hastalanan köpeğinin yapılan incelemede kuduz olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından köpek ve temaslı olduğu diğer hayvanlar itlaf edilirken, Dikilitaş ile komşusu olan Yeniköy ve Zormağara köyleri 6 ay süreyle karantinaya alındı.
Karantinaya alınan 3 köyde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı aşılama çalışmalarını takip eden Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 3 köyde 6 ay süreyle karantina uygulanacağını belirterek, "Kuduz vakası görülmesinin ardından bu bölgedeki 3 köyde karantina ilan ederek hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladık. Şu anda da bu civardaki köylerimizde hayvanlarımızı aşılıyoruz ve gözlem altında tutuyoruz. Köylerde aşılama ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.
Bu arada köylerin girişlerine uyarı tabelaları asıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2022-12-26 14:51:14

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