Adıyaman'da tek katlı ev yandı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Hüseyin Turan´a ait tek katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-12-30 13:10:06



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