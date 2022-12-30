Saman yüklü kamyon devrildi; baba öldü, oğlu yaralandı

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ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, buzlanan yolda devrilen saman yüklü kamyonun şoförü Bilal Karakeçiden (51) öldü, oğlu Hüseyin Karakeçiden (21) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sincik'e bağlı Subaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Bilal Karakeçiden yönetimindeki 07 CRF 27 plakalı saman yüklü kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücüyle yanındaki oğlu Hüseyin Karakeçiden yapılan çalışmayla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Bilal Karakeçiden'in öldüğü belirlendi.

Bilal Karakeçiden'in cansız bedeni olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Yaralanan Hüseyin Karakeçiden ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-12-30 16:33:58



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