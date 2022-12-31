Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, şehir içi yolcu taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü.

Sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde yolcu taşıyan Ali Şahin yönetimindeki 02 M 0295 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracını park edip minibüsteki yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-12-31 15:29:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.