Adıyaman'da Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu

DHA

Adıyaman'da Roma döneminden oda mezarları ve insan kemikleri bulundu


Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu.
Olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. KahtaSincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı. İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR
2023-01-07 11:19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 kez arayan kadın hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 kez arayan kadın ...
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri ...
Adıyaman'da oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da oyuncak içerisine gizlenmiş uyuşturucu ...
Adıyaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'da salep fideleri toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da salep fideleri toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan ...
Adıyamanlı kadınlar "askerler üşümesin" diye atkı örüyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı kadınlar "askerler üşümesin" diye atkı ...
Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması ...
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.