Adıyaman´da kaçırılan 4 yaşındaki Hele, Şanlıurfa´da bulundu (2)

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AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Evlerinin önünden kaçırılan polisin yaptığı çalışmayla Şanlıurfa´da bulunan Suriye uyruklu Hele U. (4), Adıyaman´a getirildi. Küçük Hele, emniyetteki işlemlerinin ardından annesi Lemia Ş. ve babası Ahmet U.'ya teslim edildi. Hele, anne ve babasına sarılarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygulandıran buluşma sırasında küçük Hele'nin anne ve babası da gözyaşı döktü. Ahmet U., polis ekiplerine teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2023-01-18 15:04:29



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