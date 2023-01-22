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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı


Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatoş Ormankıran (32) öldü, eşi Ahmet Ormankıran (35) ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Besni-Gölbaşı kara yolunun 5´inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Alaca yönetimindeki 02 HA 100 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın kullandığı 02 DA 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Fatoş Ormankıran´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran´ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2023-01-22 12:42:45

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